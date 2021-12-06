06 Aralık 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Konyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Konyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşmada Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Konyaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Bytygi, Endri Cekici, Serdar ve Cikalleshi

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Hafez, Haddadi, Aabid, Mallan, Mounir, Ndong, Adem



KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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