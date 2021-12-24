SPOR HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Kayserispor maçında yaşananları anlattı!
Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren karşılaşma sonrası ise yaşananlar ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in tepkisi maça damga vurdu. Başkan Gevrek o anlarda yaşananları Fotomac.com.tr'ye aktardı. İşte o sözler...
Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise yaşananlar ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in tepkisi maça damga vurdu.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçı sonrası yaşanan olaylar sonrası çok özel açıklamalarda bulundu. Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan, Adil Gevrek ile olan konuşmasını Futbol Plus kanalında aktardı.
İşte Adil Gevrek'in açıklamaları:
"Benim oraya gitme sebebim, sadece ve sadece haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tepkimi ortaya koymak. Oraya hakemi dövmeye gitmedim. Öyle bir amacım olsa zaten yapardım. Ama asla öyle bir amacım yoktu."
"Sadece bu maç değil hakem hataları sürekli oluyor ve sesimizi ancak bu şekilde duyurabiliyoruz. Ben oraya sadece haksızlığa karşı durmak için gittim"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı