SPOR HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Kayserispor maçında yaşananları anlattı!

İşte Adil Gevrek'in açıklamaları:

"Benim oraya gitme sebebim, sadece ve sadece haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tepkimi ortaya koymak. Oraya hakemi dövmeye gitmedim. Öyle bir amacım olsa zaten yapardım. Ama asla öyle bir amacım yoktu."