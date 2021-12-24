24 Aralık 2021, Cuma

YENİ MALATYASPOR

SPOR HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Kayserispor maçında yaşananları anlattı!

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren karşılaşma sonrası ise yaşananlar ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in tepkisi maça damga vurdu. Başkan Gevrek o anlarda yaşananları Fotomac.com.tr'ye aktardı. İşte o sözler...

SPOR HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Kayserispor maçında yaşananları anlattı!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise yaşananlar ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in tepkisi maça damga vurdu.

SPOR HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Kayserispor maçında yaşananları anlattı!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçı sonrası yaşanan olaylar sonrası çok özel açıklamalarda bulundu. Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan, Adil Gevrek ile olan konuşmasını Futbol Plus kanalında aktardı.

SPOR HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Kayserispor maçında yaşananları anlattı!

İşte Adil Gevrek'in açıklamaları:

"Benim oraya gitme sebebim, sadece ve sadece haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tepkimi ortaya koymak. Oraya hakemi dövmeye gitmedim. Öyle bir amacım olsa zaten yapardım. Ama asla öyle bir amacım yoktu."

SPOR HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Kayserispor maçında yaşananları anlattı!

"Sadece bu maç değil hakem hataları sürekli oluyor ve sesimizi ancak bu şekilde duyurabiliyoruz. Ben oraya sadece haksızlığa karşı durmak için gittim"

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