23 Aralık 2021, Perşembe
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Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı sonrası Adil Gevrek Hüseyin Göçek'e saldırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadelede 2-0 öne geçmesine karşın son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maçın bitiş düdüğünün ardından karşılaşma hakemi Hüseyin Göçek'e saldırdı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, Yeni Malatya Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı ve üst üste 8. maçından da galibiyet çıkaramadı.
Mücadele sonrası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek maçın hakemi Hüseyin Göçek'in üzerine yürüyerek saldırı girişiminde bulundu. Futbolcular, Gevrek'i engellerken hakemlerin çevik kuvvet koridorunda sahada beklediği öğrenildi.
İşte o anlar:
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