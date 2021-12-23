Yeni Malatyaspor 2-2 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2 sona erdi. Malatyaspor'un gollerini, Chouiar ve Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise Gavranovic ve Mustafa Pektemek'ten geldi. | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip maça, Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouair, Ndong, Mustafa, Adem ve Tetteh 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Kolovetsios, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Thiam ve Gökhan 11'iyle sahada yer aldı.
Maçın 25. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Ndong'un savunmanın arkasına bıraktığı topla buluşan Mounir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-0.
36. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta savunmadan topu kazanan Mounir, ceza sahası yayındaki Adem Büyük'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Konuk takım mücadelenin ikinci yarısında 56. dakikada Mario Gavranovic ile farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmanın uzatma anlarında 90+1'de Kayserispor, Mustafa Pektemek ile skoru 2-2'ye getirdi.
Müsabakada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.
Bu skorla Malatyaspor 15 puana ulaşarak 18. sıraya kaldı. Kayserispor ise 21 puanla 15. sırada yer aldı.
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