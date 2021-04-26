26 Nisan 2021, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'nin sözleşmesini feshetti

Malatyaspor'dan fesih kararı!
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden , yapmış olduğu açıklamada 'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

ekiplerinden , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İşte yapılan o açıklama;

Kulübümüz ve Jody Lukoki arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Jody Lukoki'ye teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Malatya evinde fire vermedi Malatya evinde fire vermedi
Erzurumspor 90+6'da nefes aldı! Erzurumspor 90+6'da nefes aldı!
Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör