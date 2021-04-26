Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'nin sözleşmesini feshetti

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yapmış olduğu açıklamada Jody Lukoki'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Jody Lukoki'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İşte yapılan o açıklama;

Kulübümüz ve Jody Lukoki arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Jody Lukoki'ye teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.

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