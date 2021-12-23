Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasonda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücaele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Adem, Chouiar, Tetteh
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, İbrahim, Emrah, Thiam, İlhan
SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN SONUÇLARI
Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa
Medipol Başakşehir 3-1 Girasunspor
Altay 1-2 Trabzonspor
Adana Demirspor 2-0 Galatasaray
Hatayspor 1-3 Konyaspor
Sivasspor 1-1 Rizespor
Gaziantep FK 2-1 Alanyaspor
Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Göztepe
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