Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Yeni Malatyaspor 13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligde tam 13 maç sonra kazandı. İnişli çıkışlı bir grafik çizen sarı siyahlılar, bu galibiyet ile puanını 37'ye yükseltti. İşte detaylar...
Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Helenex Yeni Malatyaspor, 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.
Ligde dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, aylar sonra galibiyetle tanıştı.
Bu sezon ligin 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı 13 maçı da kazanamadı.
Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı mabakalada Galatasaray (1-0), Trabzonspor (2-0), İttifak Holding Konyaspor (3-2), Beşiktaş (1-0), Yukatel Denizlispor (3-2) ve Medipol Başakşehir'e (3-1) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Fraport TAV Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1), Gaziantep (2-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa'yla (0-0) ise berabere kaldı.
Sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyetle hem kötü gidişi sonlandırdı hem de büyük moral elde etti.
SAHASINDA 24 PUAN
Malatya ekibi bu sezon sahasında çıktığı son 17 müsabakada 24 puan topladı.
Bu karşılaşmaların 5'ini kaybeden Yeni Malatyaspor, 6'şar galibiyet ve beraberlik elde etti.
Söz konusu maçlarda 22 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 19 gol gördü.
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