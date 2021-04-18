18 Nisan 2021, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Yeni Malatyaspor 13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı!

Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında ağırladığı 'u 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligde tam 13 maç sonra kazandı. İnişli çıkışlı bir grafik çizen sarı siyahlılar, bu galibiyet ile puanını 37'ye yükseltti. İşte detaylar...

'in 35. haftasında ağırladığı 'u 1-0 mağlup eden Helenex Yeni Malatyaspor, 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.

Ligde dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, aylar sonra galibiyetle tanıştı.

Bu sezon ligin 20. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı 13 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı mabakalada (1-0), (2-0), (3-2), (1-0), (3-2) ve 'e (3-1) mağlup olurken, (0-0), (2-2), (1-1), (1-1), (2-2), (1-1) ve Kasımpaşa'yla (0-0) ise berabere kaldı.

Sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyetle hem kötü gidişi sonlandırdı hem de büyük moral elde etti.

SAHASINDA 24 PUAN

Malatya ekibi bu sezon sahasında çıktığı son 17 müsabakada 24 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 5'ini kaybeden Yeni Malatyaspor, 6'şar galibiyet ve beraberlik elde etti.

Söz konusu maçlarda 22 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 19 gol gördü.

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