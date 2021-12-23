Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı canlı anlatım (Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Y. MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouair, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Kolovetsios, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Thiam, Gökhan.

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