12 Aralık 2021, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçının ardından Marius Sumudica vedalaştı! Mağlubiyetin ardından...

Sumudica maç sonu vedalaştı! Mağlubiyetin ardından...
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk etti ve sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Malatya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, tribünlere dönerek "Bitti, buraya kadar" şeklinde el salladı. Rumen çalıştırıcının bu hareketi takımdan ayrılacak şeklinde yorumlandı. İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Maçta 2-1 öne geçmesine karşın Malatya temsilcisi sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından teknik direktör Marius Sumudica, tribünlere gitti "Bitti, buraya kadar" şeklinde el hareketi yaptı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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