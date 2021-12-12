12 Aralık 2021, Pazar
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Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçının ardından Marius Sumudica vedalaştı! Mağlubiyetin ardından...
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk etti ve sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Malatya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, tribünlere dönerek "Bitti, buraya kadar" şeklinde el salladı. Rumen çalıştırıcının bu hareketi takımdan ayrılacak şeklinde yorumlandı. İşte o anlar...
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Maçta 2-1 öne geçmesine karşın Malatya temsilcisi sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadelenin ardından teknik direktör Marius Sumudica, tribünlere gitti "Bitti, buraya kadar" şeklinde el hareketi yaptı.
İşte o anlar:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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