Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Malatya ekibi Tetteh ve Adem Büyük'ün penaltıdan attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Altay'ın tek golü ise Bamba'dan geldi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada Tetteh ve 68. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. İzmir ekibinin tek golünü ise 84'te penaltıdan Daouda Karamoko Bamba attı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Altay ise 15 puanda kaldı.

SUMUDICA 2'DE 2 YAPTI!

Yeni Malatyaspor'da göreve gelen Marius Sumudica, ligde çıktığı 2. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

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