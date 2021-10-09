09 Ekim 2021, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ilk antrenmanına çıktı!

Sumudica ilk antrenmanına çıktı!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağlayan Marius Sumudica, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Rumen teknik adam yeni ekibindeki ilk sınavını hazırlık maçında Gaziantep FK karşısında verecek.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör Marius Sumudica, sahaya indi. İrfan Buz'un ayrılığı sonrası geçtiğimiz günlerde Sarı Kırmızılı ekiple sezon sonuna kadar anlaşma yapan Rumen teknik adam, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Doğu ekibinden yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Marius Sumudica takımımızla birlikte ilk antrenmanına çıktı.'' ifadeleri kullanıldı.

Malatya temsilcisi, Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile yarın oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını da tamamladı.

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