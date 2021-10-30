Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım (Kasımpaşa Yeni Malatya maçı canlı izle)
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan mücadelede iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Eren, Donk, Bruma, Dirar, Sadiku, Hajradinovic, Eysseric, Travnik, Yusuf Erdoğan, Jorgensen
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih, Hafes, Aabid, Ndong, Chouiar, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Tetteh
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