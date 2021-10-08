08 Ekim 2021, Cuma

YENİ MALATYASPOR

SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da Sumudica dönemi!

Resmi açıklama geldi! Sumudica Süper Lig’e döndü
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'un ardından yeni teknik direktörünü belirledi. Sarı-siyahlılar Marius Sumudica ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in sözleşmeyi imzalayan fotoğrafına yer verildi.

Malatya ekibinde İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde daha önce sırayla Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı.

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