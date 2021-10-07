07 Ekim 2021, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberi: Ö.K Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi!

Marius Sumudica Süper Lig ekibiyle anlaştı!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

Süper Lig takımlarından Ö.K Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırmasının ardından Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı. Rumen teknik adamın bu akşam şehre gelmesi bekleniyor. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de başarısız sonuçlar alan Ö.K Yeni Malatyaspor'da, İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı.

Sarı kırmızılılar, bu ayrılık sonrası flaş bir ismi takımın başına getirdi.

Malatyaspor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Deneyimli hocanın bu akiam saatlerinde şehre gelmesi bekleniyor.

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