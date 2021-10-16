16 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Belhanda, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Ndong, Rayane Aabid, Mounir, Karim Hafez, Adem Büyük, Tetteh




ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Sivasspor ile Antalyaspor yenişemedi! Sivasspor ile Antalyaspor yenişemedi!
Derbide kazanan Giresun! Derbide kazanan Giresun!
Şampiyon takımı açıkladılar! İşte o analiz... Şampiyon takımı açıkladılar! İşte o analiz...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör