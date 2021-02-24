24 Şubat 2021, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Alex de Souza sesleri! Adil Gevrek açıkladı...

Alex de Souza bombası! Adil Gevrek açıkladı...
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

ekibi 'ndan boşalan teknik direktör koltuğuna iddialı bir isim getirmeyi planlıyor. Kulüp başkanı , ile görüşüldüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Spor Toto ekiplerinden , alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı , efsanesi 'nın adaylar arasında olduğunu ve kendisiyle görüşeceklerini söyledi.

NTV'ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex ile görüşeceklerini söyledi.

Teknik direktör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyen Başkan Gevrek, "Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz." şeklinde konuştu.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giyen Alex, 2015'te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Brezilya'nın Coritiba takımında forma giyen Alex, futbolculu bırakmasının üzerinde geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.

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