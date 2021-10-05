05 Ekim 2021, Salı

YENİ MALATYASPOR

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Çağdaş Atan dönemi!

Çağdaş Atan Süper Lig’de kaldı! İşte yeni takımı
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

Teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, bu koltuk için Çağdaş Atan'la anlaşmaya vardı. | Son dakika spor haberleri

8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 galibiyet alan teknik direktör İrfan Buz'la yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Malatya temsilcisi, teknik direktörlük için Çağdaş Atan'la anlaşmaya vardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Takım o isme emanet edilecek! Takım o isme emanet edilecek!
Süper Lig ekibinde ayrılık! Görevine son verildi Süper Lig ekibinde ayrılık! Görevine son verildi
Hatayspor deplasmanda galip! Hatayspor deplasmanda galip!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör