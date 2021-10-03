SON DAKİKA SPOR HABERİ - Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi. Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandıldı.

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