03 Ekim 2021, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı 3 Ekim Pazar günü TSİ 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Antalyaspor 3 maç sonra kazandı! Antalyaspor 3 maç sonra kazandı!
Sivasspor ilk galibiyetini aldı! Sivasspor ilk galibiyetini aldı!
İrfan Buz’tan mağlubiyet yorumu! İrfan Buz'tan mağlubiyet yorumu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör