Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı 3 Ekim Pazar günü TSİ 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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