18 Eylül 2021, Cumartesi
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Yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını söyleyen Buz, "Adem'in pozisyonunda öne geçseydik eğer daha farklı olacaktı. Penaltı pozisyonu kırılma anıydı. Oyuncularımız burada gerçekten mücadele etti ancak yediğimiz gollerde, bize yakışmayan golleri yedik. Bugün savunma anlamında farklı bir sistemle oynadık, bireysel hatalardan gol yediğimiz için mağlup olduk, bu da bizi üzüyor" ifadelerine yer verdi.
Futbolda bunların yaşandığına dikkat çeken Buz, "Senaryo kırmızı karttan sonra Karagümrük lehine geçti, ancak bu müsabakadan dersler çıkarmamız, bireysel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Salı günü içeride oynayacağımız Sivasspor maçına yarından itibaren hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.
Yeni Malatyaspor Karagümrük maçı sonrası İrfan Buz'tan mağlubiyet yorumu
Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük'e 4-3 mağlup oldu. Mücadelenin ardından İrfan Buz açıklamalarda bulundu. Buz, "Adem'in pozisyonunda öne geçseydik eğer daha farklı olacaktı. Penaltı pozisyonu kırılma anıydı. Oyuncularımız burada gerçekten mücadele etti ancak yediğimiz gollerde, bize yakışmayan golleri yedik." dedi.
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşan Yeni Malatyaspor, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 4-3 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, karşılaşmaya oldukça istekli ve coşkulu başladıklarını belirterek, "Bizim lehimize giden müsabaka gollerimize baktığımızda güzel goller attık, tesadüfü goller değildi, iyi başladık maça" dedi.
Yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını söyleyen Buz, "Adem'in pozisyonunda öne geçseydik eğer daha farklı olacaktı. Penaltı pozisyonu kırılma anıydı. Oyuncularımız burada gerçekten mücadele etti ancak yediğimiz gollerde, bize yakışmayan golleri yedik. Bugün savunma anlamında farklı bir sistemle oynadık, bireysel hatalardan gol yediğimiz için mağlup olduk, bu da bizi üzüyor" ifadelerine yer verdi.
Futbolda bunların yaşandığına dikkat çeken Buz, "Senaryo kırmızı karttan sonra Karagümrük lehine geçti, ancak bu müsabakadan dersler çıkarmamız, bireysel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Salı günü içeride oynayacağımız Sivasspor maçına yarından itibaren hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.
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