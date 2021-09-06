06 Eylül 2021, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Mounir Chouiar ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri

Yeni Malatyaspor’dan sağ kanat takviyesi!
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mounir Chouiar'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'nı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Mounir." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Oytun Özdoğan’ın yeni adresi belli oldu! Oytun Özdoğan'ın yeni adresi belli oldu!
Malatya 3 puanı kaptı! Malatya 3 puanı kaptı!
Konate Süper Lig yolunda! Konate Süper Lig yolunda!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör