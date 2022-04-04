Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligde son 4 maçtır galibiyet alamayan İstanbul temsilcisi, ligin son sırasında yer alan rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR 11'LER:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Okaka

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Hafez, Mustafa, Kenan, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko, Tetteh

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı 4 Nisan Pazartesi saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

LİGDE 10. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken Başakşehir bu karşılaşmaların 6'sını kazanmayı başardı. Yeni Malatyaspor ise rakibine karşı 1 kez üstünlük kurabildi. 2 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda turuncu-lacivertliler 17 gol bulurken, Malatya temsilcisi 8 golle karşılık verdi. İstanbul ekibi rakibine karşı tek mağlubiyetini, şampiyonluk ipini göğüslediği 2019-2020 sezonunda almıştı.

Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Başakşehir, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

SARPER BARIŞ SAKA DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanan müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü ise hakemi Emre Kargın.