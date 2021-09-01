01 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Ahmet Oytun Özdoğan'ı kadrosuna kattı!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Malatya ekibi ayrıca Ahmet Oytun Özdoğan'ı Kırklarelispor'a kiralandığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de aldığı 2 galibiyetle istikrarlı gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-siyahlıların 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaleci Ahmet Oytun Özdoğan sezon sonuna kadar Kırklarelispor forması giyecek. Kulüp transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek. Hoş geldin Ahmet!" denildi.
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