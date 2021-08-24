24 Ağustos 2021, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da 5 ayrılık birden!

Süper Lig ekibinde 5 ayrılık birden!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da 5 ayrılık birden yaşandı. Malatya temsilcisi genç futbolcuları Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, Burak Kavlak, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici'yi kiraladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, genç futbolcuları Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, Burak Kavlak, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici'yi kiraladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Doğukan Emeksiz'in Afjet Afyanspor'a, Yakup Alkan'ın Ergene Velimeşe SK'ye, Burak Kavlak'ın Esenler Erokspor'a, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici Adıyaman 1954 SK'ye 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculara yeni sezonda başarılar dilendi.

İşte o açıklama:

Profesyonel futbolcularımız; Doğukan Emeksiz Afjet Afyonspor'a, Yakup Alkan Ergene Velimeşe SK'ya, Burak Kavlak Esenler Erokspor'a, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici Adıyaman 1954 SK'ya 1 yıllığına kiralanmıştır.

Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar dileriz.

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