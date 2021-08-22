23 Ağustos 2021, Pazartesi

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Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, KGöztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Berkan, Soner, Nwobodo, Halil, Tijanic, Ndiaye, Jahovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Buğra, Mallan, Aabid, Hafez, Mustafa, Adem, Tetteh

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