19 Ağustos 2021, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'da!

Sadık’la yollar ayrılmıştı! Resmi imzatı attı
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan eski futbolcusu Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Malatya ekibi, 28 yaşındaki defans oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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