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Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da 'ten canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Anıl, Talbi, İsmail, Donsah, Djokovic, Michalak, Tunay, Samudio, Skoda..

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Mustafa, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh.

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