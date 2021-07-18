18 Temmuz 2021, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Malatyaspor Stevie Mallan'ı takımda tuttu!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından Mallan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 'Hoş geldin' Stevie." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüpte geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mallan, 2 yıllık mukaveleye imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mallan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 'Hoş geldin' Stevie." ifadeleri kullanıldı.

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