14 Temmuz 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'in bonservisini aldı!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'in bonservisini aldığını ve Ganalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor, Sparta Prag'tan kiralanan Benjamin Tetteh'in bonservisini alındığını duyurdu.
Yeni Malatyaspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
✅ ✍️ Transfer | Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 14, 2021
Hoş geldin Benji! #BT19 pic.twitter.com/vPsOD8BIYT
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası