14 Temmuz 2021, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'in bonservisini aldı!

Tetteh Yeni Malatyaspor'da kaldı!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'in bonservisini aldığını ve Ganalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor, Sparta Prag'tan kiralanan Benjamin Tetteh'in bonservisini alındığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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