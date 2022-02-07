Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük futbol sorumlusu oldu!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, futbol sorumlusu görevine getirildiği açıklandı. Yapılan duyuruda, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük'ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır." denildi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 18:41