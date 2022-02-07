Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük futbol sorumlusu oldu!
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, futbol sorumlusu görevine getirildiği açıklandı. Yapılan duyuruda, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük'ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır." denildi.
Yeni Malatyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 18:41
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Adem Büyük'ün futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği belirtildi.
Yapılan duyuruda Adem Büyük'ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olaracağı aktarıldı.
İşte Malatyaspor'un açıklaması:
"Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük'ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır."