18 Temmuz 2021, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'da şok sakatlık! Nuri Fatih Aydın'ın ön çapraz bağları koptu

Y. Malatyaspor'da şok sakatlık! Çapraz bağları koptu
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Nuri Fatih Aydın'ın ön çapraz bağları koptu. 26 yaşındaki orta sahanın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Bolu kampında hazırlık maçında Gaziantep FK ile karşılaşan Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku yaşandı. Maçın ilk yarısında girdiği bir pozisyonda sakatlanan Nuri Fatih Aydın, sahadan sedye ile ayrılarak hastanede tedavi altına alındı. 26 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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