08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Y. Malatyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberi: 'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. En son çıktığı Denizli karşılaşmasını kazanan sarı lacivertliler, bu maçı da kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair tüm bilgiler haberimizde...

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 FUTBOLCU EKSİK!

Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. ve , sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Teenage Hadebe ise kart cezalısı.

MESUT ÖZİL OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de ise 'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve , bu maçta oynayamayacak. Covid-19 testleri negatife dönen ile ve gribal enfeksiyon geçiren kadroda yer almadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR - Abdulsamet, Chebake, , Semih, , , , , Fofana, Tetteh, Adem

FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, İrfan (Sinan), Samatta

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe sezon sonu para basacak! Yıldızlara tam 75 milyon Euro... F.Bahçe sezon sonu para basacak! Yıldızlara tam 75 milyon Euro...
F.Bahçe Beko-R.Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? F.Bahçe Beko-R.Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?
Y. Malatyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! Y. Malatyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör