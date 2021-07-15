15 Temmuz 2021, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Mert Örnek'i transfer ettiğini açıkladı!

Y. Malatyaspor Mert Örnek'i kadrosuna kattı!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor forması giyen Mert Örnek'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından Mert Örnek'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşıldı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mert Örnek'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert." ifadeleri kullanıldı.

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