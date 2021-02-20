Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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