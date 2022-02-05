Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi, 63. dakikada Salih Dursun'un attığı golle 1-0 kazandı.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük, puanını 33'e yükseltmeyi başardı.

YENİ MALATYASPOR'DA KABUS SÜRÜYOR

Ligde son sırada bulunan Sumudica ve ekibi, bu maçtan da eli boş döndü ve çıkış gerçekleştiremedi. Süper Lig'in son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'un 16 puanı bulunuyor.

Maçtan dakikalar



10. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.



36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Borini'nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Borini'nin sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

76. dakikada Kenan'ın sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 1-0 kazandı.