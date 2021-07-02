02 Temmuz 2021, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor transferde büyük oynuyor! Juan Iturbe...

Y. Malatyaspor'dan dev transfer hamlesi! Görüşmeler başladı...
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Yeni Malatyaspor yıldız avına çıktı. Birçok futbolcu ile temaslarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da gündeme son olarak Juan Iturbe geldi. Yıuldız futbolcu Roma, Porto, Torino ve birçok dev kulüpte forma giydi. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırılıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor listeye flaş bir ismi aldı. Malatya yerel basınındaki haberlere göre transfer listelerinde yer alan oyuncularla ilgili titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor'da yönetimin, Paraguaylı sol kanat Juan Iturbe için temasa geçtiği ve oyuncuya teklifte bulunurken, beklemeye başladı.

Meksika 1. Ligi ekiplerinden UNAM Pumas takımının formasını giyen Iturbe'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Iturbe 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Parugaylı 28 yaşındaki oyuncu daha önce Porto, Roma, Torino, Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü belli oldu! Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü belli oldu!
Süper Lig ekibinden Wajdi Kechrida atağı! Süper Lig ekibinden Wajdi Kechrida atağı!
Hadebe ABD'ye gitti! Bonservis bedeli... Hadebe ABD'ye gitti! Bonservis bedeli...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör