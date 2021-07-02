Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor transferde büyük oynuyor! Juan Iturbe...
Son dakika spor haberi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Yeni Malatyaspor yıldız avına çıktı. Birçok futbolcu ile temaslarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da gündeme son olarak Juan Iturbe geldi. Yıuldız futbolcu Roma, Porto, Torino ve birçok dev kulüpte forma giydi. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırılıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor listeye flaş bir ismi aldı. Malatya yerel basınındaki haberlere göre transfer listelerinde yer alan oyuncularla ilgili titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor'da yönetimin, Paraguaylı sol kanat Juan Iturbe için temasa geçtiği ve oyuncuya teklifte bulunurken, beklemeye başladı.
Meksika 1. Ligi ekiplerinden UNAM Pumas takımının formasını giyen Iturbe'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Iturbe 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Parugaylı 28 yaşındaki oyuncu daha önce Porto, Roma, Torino, Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi.
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