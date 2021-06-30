30 Haziran 2021, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’un yeni sportif direktörü İzzet Erdoğan oldu!

Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü belli oldu!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan'ı getirdiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Yeni Malatyaspor, anlaşmayı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni Malatyaspor'un söz konusu paylaşımında, "Yeni Malatyaspor'umuz, Sportif Direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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