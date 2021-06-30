30 Haziran 2021, Çarşamba
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Yeni Malatyaspor’un yeni sportif direktörü İzzet Erdoğan oldu!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan'ı getirdiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Yeni Malatyaspor, anlaşmayı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni Malatyaspor'un söz konusu paylaşımında, "Yeni Malatyaspor'umuz, Sportif Direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
📣 Yeni Malatyaspor'umuz, Sportif Direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. 🤝— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) June 30, 2021
İzzet Erdoğan'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/XM2zRCasFV
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