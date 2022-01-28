Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelmiş, mücadele olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakanın 23 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasından ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 18 Ocak Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının 23 Şubat Çarşamba günü oynanacağı bildirildi.

Müsabakaya kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de devam edileceği aktarıldı.