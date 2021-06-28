28 Haziran 2021, Pazartesi
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Yeni Malatyasporlu Teenage Hadebe Houston Dynamo'ya transfer oldu!
Yeni Malatyaspor'da forma giyen Teenage Hadebe, MLS ekiplerinden Houston Dynamo'ya transfer oldu. Malatyaspor'un kasasına bu transferden bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro girecek. | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2019 yazında transfer ettiği Teenage Hadebe için MLS ekiplerinden Houston Dynamo ile anlaştıklarını açıkladı.
Bu transfer için Yeni Malatyaspor'un kasasında 1.5 milyon Euro girecek.
25 yaşındaki sol ayaklı stoper, geçtiğimiz sezon 32 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Profesyonel futbolcumuz, Teenage Hadebe'nin bonservesi ile transferi konusunda Houston Dynamo Kulübü ile 1.5 Milyon Euro bedel karşılığı anlaşmaya varılmıştır.— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) June 28, 2021
Teşekkürler Hadebe! 👋 pic.twitter.com/X6Xzk6Ttx3
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