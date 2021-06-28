28 Haziran 2021, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyasporlu Teenage Hadebe Houston Dynamo'ya transfer oldu!

Hadebe ABD'ye gitti! Bonservis bedeli...
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Teenage Hadebe, MLS ekiplerinden Houston Dynamo'ya transfer oldu. Malatyaspor'un kasasına bu transferden bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro girecek. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2019 yazında transfer ettiği Teenage Hadebe için MLS ekiplerinden Houston Dynamo ile anlaştıklarını açıkladı.

Bu transfer için Yeni Malatyaspor'un kasasında 1.5 milyon Euro girecek.

25 yaşındaki sol ayaklı stoper, geçtiğimiz sezon 32 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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