Yeni Malatyaspor'da forma giyen Teenage Hadebe, MLS ekiplerinden Houston Dynamo'ya transfer oldu. Malatyaspor'un kasasına bu transferden bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro girecek. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2019 yazında transfer ettiği Teenage Hadebe için MLS ekiplerinden Houston Dynamo ile anlaştıklarını açıkladı.

Bu transfer için Yeni Malatyaspor'un kasasında 1.5 milyon Euro girecek.

25 yaşındaki sol ayaklı stoper, geçtiğimiz sezon 32 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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