28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'in bonservisini aldı!
Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, geçen sezon Sparta Prag'dan kiralanan Benjamin Tetteh'in bonservisini aldı. 23 yaşındaki yıldız golcü için 2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Tetteh, İstanbul'a davet edilirken en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı öğrenildi. | Son dakika spor haberleri
Kasımpaşa'dan Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi, Hatayspor'dan Rayane Aabid ve kanat oyuncusu Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü transfer eden Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i 2 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Sparta Prag'tan transfer etti.
Tetteh İstanbul'a davet edilirken en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
AZUBUIKE VE 3 YABANCIDAN HABER BEKLENİYOR
Başakşehir'den Azubike'den haber bekleyen Yeni Malatyaspor anlaşmaya vardığı 3 yabancı futbolcu ile de görüşmelerini sürdüyor. [Kaynak: Busabah Malatya Gazetesi]
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