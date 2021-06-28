28 Haziran 2021, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'in bonservisini aldı!

Malatyaspor Tetteh'in bonservisini aldı!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, geçen sezon Sparta Prag'dan kiralanan Benjamin Tetteh'in bonservisini aldı. 23 yaşındaki yıldız golcü için 2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Tetteh, İstanbul'a davet edilirken en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı öğrenildi. | Son dakika spor haberleri

Kasımpaşa'dan Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi, Hatayspor'dan Rayane Aabid ve kanat oyuncusu Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü transfer eden Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i 2 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Sparta Prag'tan transfer etti.

Tetteh İstanbul'a davet edilirken en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

AZUBUIKE VE 3 YABANCIDAN HABER BEKLENİYOR

Başakşehir'den Azubike'den haber bekleyen Yeni Malatyaspor anlaşmaya vardığı 3 yabancı futbolcu ile de görüşmelerini sürdüyor. [Kaynak: Busabah Malatya Gazetesi]

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