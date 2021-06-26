26 Haziran 2021, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Oussama Haddadi'yi kadrosuna kattı!

Oussama Haddadi Malatyaspor'da!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da ter döken Oussama Haddadi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Malatyaspor, bonservisi Suudi Arabistan Kulübü Al-Ettifaq'ta bulunan 29 yaşındaki sol bekle 2+1 yıllık anlaşma sağladı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor, Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan Kulübü Al-Ettifaq takımından sol bek oyuncusu Oussama Haddadi ile anlaştı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ettifaq Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi" denildi.

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