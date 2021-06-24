24 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor'da Fernando Zuqui ve Olcay Şahan ile yollar ayrıldı!
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Fernando Zuqui ve Olcay Şahan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Zuqui ve Olcay Şahan'ın sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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