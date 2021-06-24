24 Haziran 2021, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor'da Fernando Zuqui ve Olcay Şahan ile yollar ayrıldı!

Malatyaspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Fernando Zuqui ve Olcay Şahan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Zuqui ve Olcay Şahan'ın sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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