21 Haziran 2021, Pazartesi
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Yeni Malatyaspor Rayane Aabid'i kadrosuna kattı!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da tamamlayan orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. | Son dakika transfer haberleri
Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.
✅ ✍️ Transfer | Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Helenex Yeni Malatyaspor 🇹🇷 (@YMSkulubu) June 21, 2021
Hoş geldin Aabid! 🤝 pic.twitter.com/VI9pUe4d06
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