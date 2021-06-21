21 Haziran 2021, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Rayane Aabid'i kadrosuna kattı!

Yeni Malatyaspor Aabid'i kadrosuna kattı!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

ekiplerinden , geçtiğimiz sezonu 'da tamamlayan orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. | Son dakika transfer haberleri

, son olarak 'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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