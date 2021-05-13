13 Mayıs 2021, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Galatasaray maçı yorumu! "Yakışan neyse onu yaparız"

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Yakışan neyse onu yaparız!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor Toto 'in 42. haftasında 'a konuk olacak olan 'da başkan , şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma hakkında konuştu. Gevrek, "Sosyal medyada çirkin söylemler dile getirilir ama Yeni Malatyaspor çıkar futbolunu oynar. Hangi takım şampiyon olursa olsun biz saygı duyarız. Şampiyon olacak takımın bizim için önemi yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Başkanı , 'in 42. ve son haftasında oynayacakları maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Gevrek, Galatasaray'a karşı sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Gevrek, 'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz Yeni Malatyaspor'uz. Bize yakışan neyse onu yaparız. Her çıktığımız maçta nasıl oynuyorsak, Galatasaray maçında da kazanmak için sahada olacağız. Bizim bir takım için bir şey yapmamız söz konusu olamaz.

"BİZİM İÇİN ÖNEMİ YOK"

Sosyal medyada çirkin söylemler dile getirilir ama Yeni Malatyaspor çıkar futbolunu oynar. Hangi takım şampiyon olursa olsun biz saygı duyarız. Şampiyon olacak takımın bizim için önemi yok."

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