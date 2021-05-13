Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma hakkında konuştu. Gevrek, "Sosyal medyada çirkin söylemler dile getirilir ama Yeni Malatyaspor çıkar futbolunu oynar. Hangi takım şampiyon olursa olsun biz saygı duyarız. Şampiyon olacak takımın bizim için önemi yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Gevrek, Galatasaray'a karşı sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Gevrek, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz Yeni Malatyaspor'uz. Bize yakışan neyse onu yaparız. Her çıktığımız maçta nasıl oynuyorsak, Galatasaray maçında da kazanmak için sahada olacağız. Bizim bir takım için bir şey yapmamız söz konusu olamaz.

"BİZİM İÇİN ÖNEMİ YOK"



Sosyal medyada çirkin söylemler dile getirilir ama Yeni Malatyaspor çıkar futbolunu oynar. Hangi takım şampiyon olursa olsun biz saygı duyarız. Şampiyon olacak takımın bizim için önemi yok."

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