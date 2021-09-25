Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Peki, Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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