19 Aralık 2021, Pazar
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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Rizespor 1-0 Yeni Malatyaspor maçı (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 80. dakikada Deniz Hümmet kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 16 yaptı. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 19. sırada yer aldı.
Rizespor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.
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