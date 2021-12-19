19 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Rizespor 1-0 Yeni Malatyaspor maçı (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rizespor evinde kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 80. dakikada Deniz Hümmet kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 16 yaptı. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 19. sırada yer aldı.

Rizespor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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