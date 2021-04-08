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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Buz: Bir puan bizim için çok önemli

İrfan Buz'dan beraberlik yorumu! Bir puan bizim için...
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında , 'yi ağırladı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Buz, "Bir puan bizim için çok önemli" dedi.

'in 33. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör , hem kendileri açısından hem de Fenerbahçe açısından çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ifade etti. Aldıkları 1 puanın kendileri adına çok önemli olduğunu kaydeden Buz, "Bizim açımızdan bir puan gerçekten çok iyi, mücadele anlamında takımım inanılmaz derece mücadele verdi. Analize baktığımızda ilk devre istediklerimizi yaptık. İlk devrede rakibi daha statik, daha ağır oynamasına yönlendirdik, pas kanallarını iyi kapattık. Bizim açımızdan Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, çok önemli bir müsabakaya çıkıyorsunuz, 1-0 geriye düşüp geçiş oyunlarla golü de bulduk. Pozisyonlarımız da vardı. 70 dakika çok iyi Yeni Malatyaspor vardı" diye konuştu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstünlüğünün olduğunu da belirten Buz, ancak kendi açılarından aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

İrfan Buz: Bir puan bizim için çok önemli

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