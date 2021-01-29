29 Ocak 2021, Cuma

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Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'in 22. haftasında ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı 29 Ocak Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hadebe, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ndayishimiye, Acquah, , , ,

Fatih Karagümrük: , Koray, Campi, Roco, Balkovec, , Ndiaye, Castro, Bertolacci, Borini, Mevlüt

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