Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı 29 Ocak Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hadebe, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ndayishimiye, Acquah, Adem Büyük, Olcay Şahan, Kubilay, Umut Bulut

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Castro, Bertolacci, Borini, Mevlüt

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