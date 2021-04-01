01 Nisan 2021, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekibinde corona şoku! 4 vaka...
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'un 4 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

ekibi 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlılar resmi hesabından, 4 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.

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