01 Nisan 2021, Perşembe
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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu corona virüsüne yakalandı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlılar resmi hesabından, 4 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.
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