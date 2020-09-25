Kubilay Kanatsızkuş resmen Yeni Malatyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki forvet Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattığını açıkladı. Öte yandan genç golcü de Bursaspor'a veda mesajı yayınladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kubilay'ın açıklaması şu şekilde:

"Altyapıda U13 takımıyla başlayan Yeşil Beyaz maceram üst yaş takımlarının ardından A takıma kadar devam etti ve elimden gelen her şeyi Bursaspor için sahada yapmaya çalıştım. Saha içinde, saha kenarında her an mücadelemi Bursaspor için gösterdim. Hep beraber sevindiğimiz, hep beraber üzüldüğümüz yıllara sığmayan hatıralarım artık yeni bir maceraya dönüşüyor.



Daha küçük bir çocukken renklerine gönül vererek uzun yıllardır hizmet ettiğim Bursaspor'umuza veda zamanı. 11 sene boyunca ilk günümden son günüme kadar; gelişiminde, bana verilen şansta, iyi anımda, kötü anımda bana emek veren, yanımda olan altyapı hocalarıma, yönetim kuruluna, hocalarıma, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma, gerçek ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederim.



Bursaspor formasıyla tattığım tarifsiz duygular ve yaşadığım her an için bir kez daha teşekkür ederim. Hem şehrimiz hem de Bursaspor'umuz her zaman kalbimde olacak. Hoşçakalın..."

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