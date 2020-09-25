Kubilay Kanatsızkuş resmen Yeni Malatyaspor'da!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki forvet Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattığını açıkladı. Öte yandan genç golcü de Bursaspor'a veda mesajı yayınladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kubilay'ın açıklaması şu şekilde:
"Altyapıda U13 takımıyla başlayan Yeşil Beyaz maceram üst yaş takımlarının ardından A takıma kadar devam etti ve elimden gelen her şeyi Bursaspor için sahada yapmaya çalıştım. Saha içinde, saha kenarında her an mücadelemi Bursaspor için gösterdim. Hep beraber sevindiğimiz, hep beraber üzüldüğümüz yıllara sığmayan hatıralarım artık yeni bir maceraya dönüşüyor.
Daha küçük bir çocukken renklerine gönül vererek uzun yıllardır hizmet ettiğim Bursaspor'umuza veda zamanı. 11 sene boyunca ilk günümden son günüme kadar; gelişiminde, bana verilen şansta, iyi anımda, kötü anımda bana emek veren, yanımda olan altyapı hocalarıma, yönetim kuruluna, hocalarıma, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma, gerçek ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederim.
Bursaspor formasıyla tattığım tarifsiz duygular ve yaşadığım her an için bir kez daha teşekkür ederim. Hem şehrimiz hem de Bursaspor'umuz her zaman kalbimde olacak. Hoşçakalın..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama